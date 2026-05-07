Durante la partita, il portiere russo sembrava commettere errori nei rinvii, ma in realtà stava lanciando la palla oltre la linea di centrocampo. La strategia di Luis Enrique ha portato a questa scelta, anche se l’effetto visivo poteva sembrare diverso. I rinvii, apparentemente sbagliati, erano in realtà parte di un piano preciso che ha sorpreso gli avversari e influenzato il ritmo del gioco.

Ma come fa Safonov a rinviare così male? Possibile che ogni volta che calcia dal fondo manda il pallone in fallo laterale? Chissà quante volte se lo sono chiesti i tifosi del Psg guardando la semifinale di Champions League con il Bayern. Matvej Safonov, portiere russo di 27 anni è davvero così scarso nel calciare? Di sicuro non pensava all’inizio della stagione di diventare il titolare del Psg dopo che Luis Enrique aveva giubilato Donnarumma, venduto al Manchester City, puntando su Lucas Chevalier arrivato dal Lilla per 40 milioni. Ma il povero Chevalier ha inanellato una serie di errori incredibili perdendo il posto da titolare sia nel Psg che in Nazionale dove è stato superato da Maignan.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Psg e i rinvii sballati di Safonov: l'ultimo colpo di genio di Luis Enrique

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