Prova a superare la cassa a gattoni con i superalcolici poi aggredisce il vigilante e finisce in manette

Notizia in breve

Un uomo ha cercato di passare oltre la cassa con bottiglie di superalcolici senza pagare, poi ha aggredito un vigilante. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 22 maggio in un supermercato di Sommacampagna. Il personale ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti rapidamente e hanno arrestato l’uomo.