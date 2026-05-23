Prova a superare la cassa a gattoni con i superalcolici poi aggredisce il vigilante e finisce in manette
Un uomo ha cercato di passare oltre la cassa con bottiglie di superalcolici senza pagare, poi ha aggredito un vigilante. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 22 maggio in un supermercato di Sommacampagna. Il personale ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti rapidamente e hanno arrestato l’uomo.
È stato il personale di un supermercato di Sommacampagna, nel pomeriggio di venerdì 22 maggio, a lanciare la richiesta di aiuto che ha trovato la pronta risposta dei carabinieri della compagnia di Villafranca di Verona. Secondo quanto riferito dall'Arma, un addetto alla vigilanza antitaccheggio. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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