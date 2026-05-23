Prova a superare la cassa a gattoni con i superalcolici poi aggredisce il vigilante e finisce in manette

Da veronasera.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo ha cercato di passare oltre la cassa con bottiglie di superalcolici senza pagare, poi ha aggredito un vigilante. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 22 maggio in un supermercato di Sommacampagna. Il personale ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti rapidamente e hanno arrestato l’uomo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È stato il personale di un supermercato di Sommacampagna, nel pomeriggio di venerdì 22 maggio, a lanciare la richiesta di aiuto che ha trovato la pronta risposta dei carabinieri della compagnia di Villafranca di Verona. Secondo quanto riferito dall'Arma, un addetto alla vigilanza antitaccheggio. 🔗 Leggi su Veronasera.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Rapina una donna poi prova il "cavallo di ritorno", ma finisce in manetteAncora un episodio di violenza nel quadrilatero dello scalo ferroviario di Padova.

Ruba un profumo e aggredisce vigilante e poliziotti: 24enne finisce in carcere a EmpoliPomeriggio di violenza in via del Giglio: un tentativo di furto si trasforma in rapina impropria quando il giovane inizia a spintonare l'addetto...

prova a superare laConcorso Agenzia delle Entrate, nuove posizioni aperte: quando scade il bando e il punteggio per superare la provaLe candidature per le nuove posizioni di 622 assistenti amministrativi vanno presentate per un solo ambito provinciale, entro il 17 giugno sul sito InPa ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web