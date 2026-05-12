Nella serata di domenica 10 maggio, nel centro di Empoli, un episodio di cronaca si è svolto all’interno di una profumeria di via del Giglio. Un giovane di 24 anni è stato arrestato dopo aver rubato un profumo e aver aggredito un vigilante e alcuni agenti di polizia intervenuti sul posto. L’uomo è stato portato in carcere, mentre la scena ha attirato l’attenzione dei passanti.

Pomeriggio di violenza in via del Giglio: un tentativo di furto si trasforma in rapina impropria quando il giovane inizia a spintonare l'addetto EMPOLI – La quiete serale di domenica 10 maggio, nel centro di Empoli, è stata interrotta da un movimentato episodio di cronaca avvenuto all’interno di una profumeria di via del Giglio. La vicenda si è conclusa con l’intervento della Polizia di Stato e l’arresto di un giovane di 24 anni, di origini bengalesi, che ora deve rispondere delle accuse di tentata rapina impropria, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni. La sequenza dei fatti ha avuto inizio quando l’addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale ha notato il ventiquattrenne entrare nel locale e nascondere un profumo sotto i propri vestiti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ruba un profumo e aggredisce vigilante e poliziotti: 24enne finisce in carcere a Empoli

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