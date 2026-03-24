Rapina una donna poi prova il cavallo di ritorno ma finisce in manette

Ancora un episodio di violenza nel quadrilatero dello scalo ferroviario di Padova. In poche ore dai fatti gli agenti della sezione Volanti della Questura coordinati dal vicequestore Valeria Pace hanno rintracciato il responsabile e assicurato alla giustizia. Contestualmente è stato denunciato anche il suo complice. Il 21 marzo mattina gli agenti della Questura hanno arrestato un marocchino di 29 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. E' accusato di una violenta rapina consumata poche ore prima sul cavalcavia Borgomagno ai danni di una 60enne cittadina moldava che stava andando a lavoro e del successivo tentativo di estorsione commesso ai danni dei familiari della stessa, finalizzato a ottenere denaro in cambio della restituzione della refurtiva. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

Leggi anche: Prova a rubare diverse bottiglie di alcolici all'Esselunga ma finisce in manette

Sorpreso a rubare whisky al supermercato, prova a liberarsi dei dipendenti ma finisce in manetteDopo aver prelevato della merce all’interno dell'Esselunga di viale del Lavoro, a Verona, avrebbe cercato di andarsene senza pagare e, una volta...

Contenuti e approfondimenti su Rapina una donna poi prova il cavallo...

Temi più discussi: Attimi di paura in via dei Mille. Rapina una donna della collana e poi accoltella un soccorritore; Prima lo spaccio, poi una rapina ad una donna mentre prelevava al bancomat: dovrà scontare oltre 4 anni di carcere; Firenze, tenta di derubare una donna alla fermata del tram a Novoli: fermato e picchiato dai passanti; Salario, scippano una donna e fuggono: coppia di rapinatori arrestata.

Rapina una donna al Borgomagno, poi tenta l'estorsione ai suoi parenti. La brutale aggressione ripresa dalle telecamere VIDEOPADOVA - Prima ha brutalmente aggredito e rapinato della borsetta una donna che stava percorrendo a piedi il cavalcavia Borgomagno per andare al lavoro, prima dell'alba. Poi, con il ... ilgazzettino.it

Rapina una donna al Borgomagno, poi chiama i parenti: «Se rivolete gli oggetti rubati dovete pagarmi». All'incontro si presenta la...PADOVA - Prima ha brutalmente aggredito e rapinato della borsetta una donna che stava percorrendo a piedi il cavalcavia Borgomagno per andare al ... msn.com

Con un coltello da cucina rapina un tassista, arrestato. A incastrarlo le immagini della videosorveglianza del veicolo #ANSA x.com

Assolto per la rapina in via Carlo Felice, è la fine di un incubo per un sassarese – Ecco chi è Si chiude il procedimento a carico del 44enne residente in città facebook