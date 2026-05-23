Tolentino, 23 maggio 2026 - Grande partecipazione di pubblico per l’inaugurazione di “Cronofanie”, la mostra personale di Tonino Maurizi ospitata nelle Gallerie Sangallo di Tolentino, curata da Alvaro Valentini e Francesca Maurizi. Prorogata fino al 7 giugno. “Cronofanie – spiegano i promotori - presenta il lungo e coerente percorso di ricerca di Maurizi come uomo e artista: una riflessione sul tempo come esperienza vissuta, memoria e trasformazione, in cui colore, gesto e forma si fanno energia narrativa e strumento di conoscenza. Le sue opere restituiscono con forza poetica le tensioni del presente, aprendosi al tempo stesso a una profonda dimensione di speranza, dialogo e possibilità di rinascita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prorogata fino al 7 giugno "Cronofanie", la mostra di Tonino Maurizi alle Gallerie Sangallo

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