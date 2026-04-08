La mostra “Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva” ai Musei Capitolini di Roma è stata prorogata fino al 14 giugno 2026. L’esposizione, aperta dal 15 gennaio, si svolge nella Pinacoteca dei Musei Capitolini e presenta opere che esplorano il tema del non completato attraverso diversi approcci artistici e tecnici. La rassegna offre ai visitatori l’opportunità di osservare da vicino dettagli e particolari di questa particolare modalità espressiva.

Il progetto espositivo “Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva” è stato prorogato fino al 14 giugno 2026, e continua a essere ospitato nelle sale della Pinacoteca dei Musei Capitolini a partire dal 15 gennaio. Questo evento, curato da Costanza Barbieri, coordinatrice del Work Package 2 di Ear – Enacting artistic research e docente presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, insieme a Claudio Seccaroni dell’Enea, offre un approfondimento inedito sul processo creativo di alcuni dipinti incompiuti conservati presso la Pinacoteca Capitolina. L’esposizione accompagna il visitatore alla scoperta delle fasi di ideazione e realizzazione delle opere, mettendo in evidenza ripensamenti, modifiche e soluzioni tecniche adottate dagli artisti, spesso invisibili all’occhio umano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cultura: prorogata fino a 14 giugno mostra “Il non finito” ai Musei capitolini di Roma

Ai Musei Capitolini fino al 12 aprile 2026 la mostra "Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva". Il video di Amica.itLa curatrice Costanza Barbieri (coordinatrice del Work Package 2 di EAR – Enacting Artistic Research e docente dell’Accademia di Belle Arti di Roma)...

Cultura: da marzo la mostra “Vasari e Roma” ospitata ai Musei CapitoliniRoma celebra Giorgio Vasari con la mostra "Vasari e Roma", esplorando il suo legame con la città eterna e la sua carriera artistica.

Temi più discussi: Prorogata fino al 27 settembre la mostra Marino Marini: la pittura; Ex tirocinanti ministero Cultura, Cannizzaro: In commissione Bilancio ok alla proroga fino a 36 mesi · ilreggino.it; Precari della cultura in Calabria, il M5S strappa la proroga: Contratti salvi fino a dicembre; Prorogata fino al 10 maggio la mostra E nacque un miracolo.

Cultura, è boom per Ecce Homo. Prorogata la mostra al SenatoEra fissata per domani, martedì 7 aprile, la chiusura della mostra al Senato su Ecce Homo di Antonello da Messina. Il boom di richieste e l'altissima affluenza, specie in prossimità delle feste pasqua ... msn.com

Prorogata fino al 31 marzo al Guinigi la mostra della pittrice Maria Agata Santi'Armonia surreale' chiude martedì. L'artista: La natura ci dona tanto e noi troppo spesso non ce ne accorgiamo ... luccaindiretta.it

La Stampa. . Che cosa sta succedendo nel mondo del cinema e al Ministero della Cultura dopo che è venuta alla luce la notizia del mancato finanziamento del documentario su Giulio Regeni e del mancato finanziamento anche del film tratto dall'ultima scene - facebook.com facebook

E certo; la satira, come la cultura, potete farla solo voi di sinistra. Quelli che leggevano “Cuore” e ridono delle vignette del “Fatto” però non puoi prenderli per il culo altrimenti si offendono x.com