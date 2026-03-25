la mostra di alex maclean prorogata fino al 28 giugno

Arezzo, 25 marzo 2026 – La mostra d i Alex MacLean prorogata fino al 28 giugno La mostra fotografica "Dimorare. In viaggio con Alex MacLean", allestita al Museo delle Terre Nuove è proroga fino a domenica 28 giugno 2026. L'esposizione offre un’occasione unica per esplorare l'opera di uno dei più celebri fotografi aerei contemporanei. Attraverso lo sguardo di MacLean – pilota e architetto statunitense – il visitatore è accompagnato in un viaggio visivo sopra i continenti, scoprendo come l’uomo ha trasformato e "disegnato" la superficie terrestre. La mostra mette in dialogo le storiche vedute aeree dei centri toscani di fondazione medievale (già parte della collezione permanente del museo) con una selezione di scatti che abbracciano l'intera carriera dell'artista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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