Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti, ma il prezzo del diesel resta più alto rispetto alla benzina. Il decreto conferma la riduzione delle tasse, che si applica fino alla fine di aprile, ma il prezzo alla pompa del gasolio è cresciuto rispetto alla benzina. La differenza tra i costi dei due carburanti si mantiene, anche se il risparmio per gli automobilisti è ancora presente grazie allo sconto temporaneo.

Quarto decreto in due mesi per far fronte al caro carburante: il governo, con una misura che riguarda la finestra temporale che va dal 23 maggio al 6 giugno, ha allungato gli sconti su benzina e diesel. Il taglio delle accise non è omogeneo. Quello sul diesel viene dimezzato, con un conseguente aumento del prezzo alla pompa. Nel provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri sono previsti anche aiuti agli autotrasportatori e sostegni per gli agricoltori e il trasporto pubblico locale. Taglio accise su diesel e benzina, prezzo del gasolio in aumento I fondi destinati agli autotrasportatori Come sono stati reperiti i soldi per far fronte... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Proroga del taglio delle accise, prezzo del diesel in aumento rispetto alla benzina: cosa cambia nello sconto

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Proroga taglio ACCISE - Ecco cosa cambia!

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