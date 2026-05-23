Pronto chiamo dall' estero | e ti svuotano il conto Come funziona la truffa del prefisso straniero I dettagli e come difendersi

Da alcune settimane, a Parma e dintorni, sono riprese le chiamate con prefissi stranieri come francesi, britannici e austriaci. Chi risponde, spesso, riceve una comunicazione di emergenza dall'estero e, dopo aver parlato, il loro conto viene svuotato. La truffa si basa sulla pressione di rispondere e seguire istruzioni telefoniche, portando all'accesso non autorizzato ai fondi. Diversi cittadini hanno segnalato la ricezione di queste chiamate e di aver subito perdite economiche.

E' tornata anche a Parma la truffa del prefisso straniero. Da qualche settimana, tra città e provincia, sono riprese le chiamate con prefissi francesi, britannici e adesso anche austriaci, come segnalato da diversi nostri lettori.Anche questa truffa mira soprattutto a estorcere soldi dai conti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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