È la truffa del money muling la nuova trappola che ti svuota il conto | come funziona e come difendersi

Metti like e guadagni soldi veri: sembra una favola moderna, e all’inizio funziona davvero. Poi però scatta la truffa. È quanto accaduto a una 30enne di Montecassiano (provincia di Macerata ), finita in un raggiro che le è costato quasi 7.500 euro. Dopo aver capito l’inganno, la donna si è rivolta ai carabinieri della Stazione locale per denunciare tutto. Secondo la ricostruzione, il contatto è arrivato con un messaggio sul cellulare: invito a entrare in un gruppo su Telegram e a “lavorare” mettendo like a post pubblicitari legati a abbigliamento e cura della persona, spesso associati a marchi famosi. Per convincerla, le avrebbero mostrato un meccanismo semplice e redditizio, con pagamenti rapidi e pochissimo impegno: una trappola ben studiata, in stile esca. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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