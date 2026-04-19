Ti rubano tutti i soldi La nuova truffa che ti svuota il conto | come difendersi

Una nuova truffa si diffonde attraverso messaggi che appaiono ufficiali, con loghi e toni formali. Nel testo viene richiesto di fornire i propri dati personali, come quelli per aggiornare la Tessera sanitaria o il Fascicolo sanitario elettronico. Chi riceve il messaggio potrebbe essere indotto a comunicare informazioni sensibili, con l’obiettivo di svuotare il conto corrente.

Un messaggio che sembra ufficiale, il logo giusto, il tono formale. Poi la richiesta: inserire i propri dati per aggiornare la Tessera sanitaria o il Fascicolo sanitario elettronico. È proprio così che sta partendo una nuova ondata di phishing, segnalata direttamente dal Ministero della Salute. Nelle ultime ore stanno circolando false email che utilizzano indebitamente il nome del ministero per convincere i cittadini a cliccare su link e fornire informazioni personali. Si tratta, come chiarito dal dicastero, di comunicazioni fraudolente costruite per sembrare autentiche ma con un obiettivo preciso: rubare dati sensibili. Le email invitano l’utente a cliccare su un link per rinnovare la Tessera sanitaria o aggiornare i dati nel Fascicolo sanitario elettronico.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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