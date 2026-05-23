Domenica alle 17:00 si gioca Tottenham-Everton, ultima giornata di Premier League. La partita si svolge allo stadio di Londra e sarà trasmessa in diretta tv. Le formazioni probabili prevedono il Tottenham con un attacco formato da tre giocatori e l’Everton con un centrocampo a cinque. Il pronostico indica due risultati su tre possibili per il successo di entrambe le squadre o un pareggio.

Tottenham-Everton è una partita della trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Nervosismo e tensione si taglieranno a fette domenica pomeriggio nel Nord di Londra. Nell’impianto degli Spurs il Tottenham di Roberto De Zerbi ha in sostanza due risultati su tre per essere certo di mantenere la categoria ed archiviare una stagione oltremodo negativa, in cui è finito clamorosamente e contro ogni pronostico a lottare per non retrocedere, fino all’ultima giornata. Gli Spurs al momento sono diciassettesimi, con un vantaggio di due punti sulla terzultima, il West Ham. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Tottenham-Everton: due risultati su tre per scacciare ogni incubo

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