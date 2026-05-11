Sottil ha l’imbarazzo della scelta Per il Modena due risultati su tre

Dopo la partita contro l’Avellino, la squadra del Modena si trova con due risultati utili su tre possibili, grazie alla prestazione in campo di una formazione che ha sfruttato al massimo le proprie occasioni. La gara si è svolta con un andamento equilibrato, con occasioni da entrambe le parti e alcuni momenti di pressione per gli ospiti, che hanno cercato di conquistare i tre punti.

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Dopo la gara di Avellino, giocata per la maggior parte da una formazione che ha sfruttato al massimo il turn over per valutare i calciatori che in stagione avevano avuto minor minutaggio, e mettere in mostra anche dei giovani che già dal prossimo anno graviteranno stabilmente nell’ottica della prima squadra, il Modena domani ritroverà, a parte Chichizola e Gerli, tutti i suoi effettivi nella partita dentro o fuori con la Juve Stabia che andrà in scena al Braglia alle 18.45. Due risultati su tre a disposizione per i gialli (in caso di parità al 90’, tempi supplementari e in caso di ulteriore parità niente rigori ma passaggio del turno per i canarini in virtù del miglior piazzamento) in questo preliminare playoff con in ballo la semifinale con il Monza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sottil ha l’imbarazzo della scelta . Per il Modena due risultati su tre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Atalanta al completo verso il Verona: Palladino ha l’imbarazzo della scelta Modena-Spezia: Sottil punta su resilienza e ritornoLa sfida imminente tra Modena e Spezia, in programma allo stadio Braglia, segna un punto di svolta cruciale per entrambe le formazioni.