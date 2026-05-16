Pronostico Cagliari-Torino | per scacciare l’incubo B basta un punto

Domenica alle 20:45 si disputerà la partita tra Cagliari e Torino, valida per la trentasettesima giornata di Serie A. La sfida si svolge allo stadio della squadra di casa e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. Sono disponibili statistiche, notizie sulle formazioni e pronostici basati sui dati delle ultime partite. La squadra di casa cerca un punto per evitare la retrocessione, mentre quella ospite punta a consolidare la posizione in classifica.

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Cagliari-Torino è una partita della trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La sconfitta interna contro un’Udinese senza più stimoli e obiettivi ha rimandato la salvezza aritmetica del Cagliari. Ai rossoblù sabato scorso sarebbe bastato un punto per avere la certezza di giocare in Serie A anche il prossimo anno ma Buksa e Gueye hanno rovinato la festa degli uomini di Fabio Pisacane, battuti 2-0 dai friulani nonostante i 22 tiri totali effettuati dai padroni di casa, molto poco cinici a differenza della squadra di Kosta Runjaic. Ora i... 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Cagliari-Torino: per scacciare l’incubo B basta un punto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pronostico Fiorentina-Genoa: un punto per scacciare definitivamente la pauraFiorentina-Genoa è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,... Pronostico Cagliari-Udinese: un punto per la certezza matematicaCagliari-Udinese è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili... Cagliari-Torino (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/u1obOT4 #scommesse #pronostici x.com Cagliari-Torino, le probabili formazioni. D'Aversa: Derby? Vietato distrarsiL'allenatore granata: Basta cali di tensione come successo a Udine. Davanti dovrebbe partire titolare Zapata: Ha più possibilità ... rainews.it 3 Schedine per le Partite di Oggi 2 Maggio 2026 con Udinese x Torino, Como x Napoli, Atalanta x Genoa incluse reddit Cagliari-Torino, le quote degli scommettitori: rossoblù favoritiLa squadra di Pisacane cerca il punto decisivo per la permanenza in Serie A, mentre il Torino vuole proseguire il buon momento con D’Aversa ... calciocasteddu.it