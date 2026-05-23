Pronostico Nottingham Forest-Bournemouth sogno Champions vivo | tutte le combinazioni

La partita tra Nottingham Forest e Bournemouth si giocherà domenica alle 17:00 nella trentottesima giornata di Premier League. La sfida sarà trasmessa in diretta tv, con statistiche e probabili formazioni disponibili. La partita può influenzare le posizioni in classifica e le possibilità di qualificazione alle competizioni europee. La sfida si svolge in un momento in cui il Nottingham Forest alimenta speranze di qualificazione in Champions League, a seconda dei risultati delle squadre coinvolte.

Nottingham Forest-Bournemouth è una partita valida per la trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Comunque vada, per il Bournemouth quella che sta per concludersi sarà una stagione storica. La prima qualificazione ad una coppa europea, in questo caso l’Europa League, è ormai realtà: le Cherries, a quota 56 punti, il prossimo anno avranno la possibilità di giocare la seconda manifestazione continentale per ordine di importanza, qualunque cosa dovesse accadere nell’ultima giornata di Premier. Peraltro agli uomini di Andoni Iraola basta un punto nella sfida con il Nottingham Forest per avere la certezza di chiudere al sesto posto, grazie ai tre punti di vantaggio sul Brighton settimo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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