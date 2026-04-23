Venerdì alle 21:00 si disputa la partita tra Sunderland e Nottingham Forest, valida per la trentaquattresima giornata di Premier League. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv e vedrà le formazioni scendere in campo con probabili titolari e statistiche aggiornate. La sfida rappresenta un momento importante nella corsa verso obiettivi stagionali delle due squadre, con il match che potrà influenzare la classifica finale.

Sunderland-Nottingham Forest è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Il Nottingham Forest sta procedendo a piccoli passi verso la salvezza. Domenica scorsa è stata fondamentale la vittoria in rimonta contro il Burnley (4-1), una squadra destinata a retrocedere in Championship ma che per oltre un tempo ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico del City Ground. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Nella ripresa, poi, i Reds hanno trovato i varchi giusti e si sono scatenati, con una tripletta di Gibbs-White, di gran lunga il migliore in campo, ed il sigillo finale di Igor Jesus.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Sunderland-Nottingham Forest: il sogno Europa non è ancora svanito

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