Nottingham Forest-Bournemouth domenica 24 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio 2026 alle ore 17:00 si disputa la partita tra Nottingham Forest e Bournemouth. Nottingham Forest, guidato da Vitor Pereira, ha già conquistato la sua quinta stagione consecutiva in Premier League e si trova stabilmente al sedicesimo posto in classifica. Bournemouth, invece, ha ancora qualcosa da ottenere in questa sfida, anche se la posizione in classifica non è stata ancora definita. La partita rappresenta un incontro tra due squadre con obiettivi diversi in questa fase della stagione.

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Partiamo dal Nottingham Forest, che si gioca molto poco in confronto al Bournemouth. La squadra di Vitor Pereira si è già assicurata la quinta permanenza consecutiva in Premier League e non può scendere al di sotto dell’attuale sedicesima posizione in classifica. Vincendo potrebbe però ancora risalire di una posizione, arrivando al quindicesimo posto assicurandosi un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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