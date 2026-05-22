Nottingham Forest-Bournemouth domenica 24 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 24 maggio 2026 alle ore 17:00 si disputa la partita tra Nottingham Forest e Bournemouth. Nottingham Forest, guidato da Vitor Pereira, ha già conquistato la sua quinta stagione consecutiva in Premier League e si trova stabilmente al sedicesimo posto in classifica. Bournemouth, invece, ha ancora qualcosa da ottenere in questa sfida, anche se la posizione in classifica non è stata ancora definita. La partita rappresenta un incontro tra due squadre con obiettivi diversi in questa fase della stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui