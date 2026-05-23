Milan-Cagliari è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Dopo due sconfitte di fila (Sassuolo e Atalanta) che sembravano aver affossato le ambizioni Champions del Milan, una settimana fa i rossoneri hanno interrotto il digiuno di vittorie espugnando Marassi – Genoa battuto 2-1 – e mettendo le mani su tre punti fondamentali nella corsa al quarto posto, che verrà decisa nell’ultimo turno di campionato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Diavolo è momentaneamente terzo con 70 punti, gli stessi della Roma, con la quale però è in vantaggio negli scontri diretti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pronostici Cagliari - Milan

Sullo stesso argomento

Inter-Cagliari, match point scudetto per Chivu: pronosticoI nerazzurri aprono a San Siro la 33ª giornata contro la squadra di Pisacane: vincendo ancora metterebbe pressione a Conte e agli azzurri Sarà...

Scandone, match point playoff a Cagliari: obiettivo semifinale al Pala PirastuDopo il dominio di gara 1 al PalaDelMauro, la Scandone Avellino è pronta a tornare in campo per il secondo atto della serie playoff contro l’Esperia...

Milan-Cagliari (domenica 24 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici ift.tt/8qgZjvf #scommesse #pronostici x.com

Milan-Cagliari: a San Siro Allegri si gioca tutto per la ChampionsMilan-Cagliari domenica 24 maggio alle 20:45 a San Siro su DAZN: Allegri cerca la vittoria per blindare la Champions League. Formazioni e ultime news ... lifestyleblog.it

Milan-Cagliari pronostico e quote: Allegri conquisterà i '3 punti'?Il Milan è a caccia dei '3 punti' che le garantirebbero un posto nella prossima Champions League. Riusciranno i rossoneri a trovare la vittoria? Scopri il pronostico su Milan-Cagliari di CalcioMercato ... calciomercato.com