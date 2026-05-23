Pronostico Milan-Cagliari | match point Champions per il Diavolo

Da ilveggente.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan affronta il Cagliari nella trentottesima giornata di Serie A domenica alle 20:45. La squadra rossonera può conquistare il pass per la Champions League con una vittoria. La partita si svolge allo stadio di casa del Milan, con probabili formazioni ancora da definire. La diretta sarà trasmessa in TV e streaming.

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Milan-Cagliari è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Dopo due sconfitte di fila (Sassuolo e Atalanta) che sembravano aver affossato le ambizioni Champions del Milan, una settimana fa i rossoneri hanno interrotto il digiuno di vittorie espugnando Marassi – Genoa battuto 2-1 – e mettendo le mani su tre punti fondamentali nella corsa al quarto posto, che verrà decisa nell’ultimo turno di campionato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Diavolo è momentaneamente terzo con 70 punti, gli stessi della Roma, con la quale però è in vantaggio negli scontri diretti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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