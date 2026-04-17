Inter-Cagliari match point scudetto per Chivu | pronostico

Nella 33ª giornata di Serie A, l'Inter affronta il Cagliari a San Siro con la possibilità di ottenere il match point per lo scudetto. I nerazzurri, guidati da un nuovo allenatore, cercano una vittoria che potrebbe avvicinarli sensibilmente al titolo. La partita si gioca in una cornice di grande attesa, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per i tre punti.

I nerazzurri aprono a San Siro la 33ª giornata contro la squadra di Pisacane: vincendo ancora metterebbe pressione a Conte e agli azzurri Sarà proprio l'Inter capolista in Serie A ad aprire la 33ª giornata affrontando la squadra di Pisacane, uscita vincente dallo scontro con la Cremonese e pertanto in una posizione più tranquilla rispetto alle ultime settimane. Possibilità di andare a +12 sul Napoli per Chivu. Scopriamo pronostico e quote di Inter-Cagliari in programma venerdì 17 aprile alle ore 20.45. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Dopo i successi contro la Roma (5-2) e il Como (4-3 sul Lago), l'Inter ha la grande occasione per mettere pressione al Napoli, che aspetta al Maradona l'ex Sarri.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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