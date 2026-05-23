La partita tra Lecce e Genoa, della trentottesima giornata di Serie A, si disputa domenica alle 20:45. La sfida può influenzare la classifica finale, con il Lecce che cerca di evitare la retrocessione e il Genoa che punta a consolidare la propria posizione. Sono disponibili statistiche, notizie, probabili formazioni, oltre a indicazioni su diretta TV e streaming. La partita rappresenta un bivio per entrambe le squadre in chiave salvezza.

Lecce-Genoa è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il Lecce ha seriamente rischiato di non essere padrone del proprio destino in quest’ultima giornata di Serie A che deciderà le sorti di parecchie squadre, tra cui quella giallorossa. Domenica scorsa, fino al minuto 95 della sfida del Mapei Stadium con il Sassuolo, gli uomini di Eusebio Di Francesco erano nuovamente sprofondati in zona retrocessione: i neroverdi, infatti, avevano trovato il gol del 2-2 a una manciata di minuti dal 90? e la Cremonese, nel frattempo vittoriosa a Udine, ne aveva approfittato per operare il sorpasso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

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Serie A - Lecce e Cremonese per la salvezza

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