Il match tra Sassuolo e Lecce si gioca al Mapei Stadium e rappresenta un importante crocevia nella stagione di entrambe le squadre. Le quote degli operatori indicano una partita decisiva, con i tre punti che potrebbero influire notevolmente sulla classifica e sulla salvezza di entrambe le formazioni. La sfida si presenta come un’occasione chiave per le ambizioni di entrambe le squadre, che cercano un risultato positivo per migliorare la propria posizione in classifica.

Per un Sassuolo a un solo punto dall’obiettivo simbolico di quota 50, un Lecce ancora impantanato nella lotta per non retrocedere che, dalla partita dei Mapei Stadium, vuole punti importanti per lasciare indietro la Cremonese, oggi distante una sola lunghezza. Di Francesco schiererà una formazione a trazione anteriore, con Cheddira a guidare l’attacco e Francesco Camarda pronto a subentrare. Scopriamo pronostico e quote di Sassuolo-Lecce, in programma domenica 17 maggio alle ore 20.45. La partita dovrà quindi farla il Lecce, cercando di sorprendere il Sassuolo e sperando di ovviare al terribile rullino di gol segnati in campionato. Fino a questo momento, infatti, i giallorossi hanno segnato solamente 24 gol in Serie A, con Cheddira tornato a segnare nella partita vinta con il Pisa lo scorso primo maggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sassuolo-Lecce il pronostico: ultima chiamata salvezza per Di Francesco

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Sassuolo - Juventus pronostico AI Grok 1-2 je faccio er cucchiaio

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