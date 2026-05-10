Sabato 11 maggio 2026 si disputerà a Roma il match tra Mattia Bellucci e Martin Landaluce, due giovani tennisti in corsa per qualificarsi agli ottavi di finale. Secondo le quote dei bookmaker, le possibilità di vittoria sono equilibrate, anche se il giocatore spagnolo del 2006 ha un vantaggio nei precedenti incontri diretti. La partita rappresenta un momento importante per entrambi i concorrenti in questa fase del torneo.

Mattia Bellucci e Martin Landaluce hanno la grande chance di qualificarsi per gli ottavi di finale e per i bookmaker hanno più o meno le stesse chance anche se, come vedremo dopo, il madrileno classe 2006 è nettamente in vantaggio negli scontri diretti. Nel turno precedente, l’italiano ha continuato la sua impressionante, e per noi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Mattia Bellucci – Martin Landaluce, Roma 11-05-2026

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