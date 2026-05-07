Lorenzo Musetti e Giovanni Mpetshi Perricard affronteranno l’uno contro l’altro sul campo centrale di Roma, con inizio previsto non prima delle 20:30. La partita fa parte del programma di giornata e segna la conclusione degli incontri in programma sul campo principale. La sfida si svolgerà in serata, dopo le altre partite della giornata.

Lorenzo Musetti e Giovanni Mpetshi Perricard chiuderanno il programma sul campo centrale a partire da non prima delle ore 20:30. L’italiano sta piano piano crescendo ma non è ancora al top della condizione. A Madrid si è arreso al quarto turno dunque qui punta a fare meglio e ci proverà a partire da questa sfida. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Giovanni Mpetshi Perricard, Roma 08-05-2026

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