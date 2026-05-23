La partita tra Crystal Palace e Arsenal si disputa domenica alle 17:00 per la trentottesima giornata di Premier League. La sfida si svolge a Selhurst Park, con il risultato che potrebbe influenzare le posizioni in classifica. Si prevede una festa “sobria”, con l’attenzione rivolta alle coppe europee. La partita sarà trasmessa in diretta tv, con probabili formazioni e statistiche disponibili.

Crystal Palace-Arsenal è una partita valida per la trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Un pomeriggio di festa. Un pomeriggio in cui i tifosi dell’ Arsenal, pur giocando formalmente in trasferta (Croydon è dall’altra parte della città), faranno di tutto per celebrare la vittoria di un titolo atteso 22 anni. La “maledizione” è terminata in settimana: il Manchester City non è andato al di là di un pareggio a Bournemouth, consegnando di fatto la Premier League 2025-26 nelle mani dei Gunners, ormai inarrivabili avendo 4 punti in più rispetto ai Cityzens alla vigilia degli ultimi novanta minuti di campionato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Crystal Palace-Arsenal, festa “sobria” a Selhurst Park: la testa è alle coppe

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