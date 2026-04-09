Sconfitta pesante a Selhurst Park | il Crystal Palace batte la Fiorentina 3-0 qualificazione in salita

La Fiorentina è uscita sconfitta 3-0 nella partita di andata dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace a Selhurst Park. La squadra italiana ha subito tre reti senza riuscire a segnare, rendendo difficile la qualificazione per il ritorno. La gara si è svolta in Inghilterra, con i padroni di casa che hanno dominato l'incontro dall'inizio alla fine.

LONDRA – La trasferta britannica si rivela un ostacolo insormontabile per la Fiorentina, che cede per 3-0 sul campo del Crystal Palace nella gara di andata dei quarti di finale di Conference League. La formazione londinese ha costruito il proprio successo con solidità e cinismo nel corso della prima mezz’ora di gioco, per poi gestire con ordine tattico i tentativi di reazione della squadra toscana nella ripresa e chiudere definitivamente i conti nei minuti finali, complicando in modo significativo il discorso qualificazione per gli uomini in maglia viola. L’avvio dell’incontro aveva parzialmente illuso gli ospiti, subito pericolosi al primo giro di lancette con una conclusione di Roberto Piccoli respinta dalla difesa locale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Sconfitta pesante a Selhurst Park: il Crystal Palace batte la Fiorentina 3-0, qualificazione in salita Crystal Palace-Fiorentina (Conference League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un clean sheet a Selhurst ParkIl quarto di finale più interessante della UEFA conference League è quello tra Crystal Palace e Fiorentina, le due squadre più accreditate al trionfo... Selhurst Park trema: il crollo del Crystal Palace scuote la lotta salvezza in Premier LeagueCrisi nera a Selhurst Park mentre West Ham e Leeds cercano il colpo decisivo per la permanenza.