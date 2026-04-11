Crystal Palace travolge la Fiorentina 3-0 | prestazione deludente per i viola a Selhurst Park

Il Crystal Palace ha battuto la Fiorentina con un punteggio di 3-0 a Selhurst Park, lasciando i viola in difficoltà dopo la partita. La squadra inglese ha dominato l’incontro, mentre i toscani hanno mostrato una prestazione deludente. La gara si è svolta senza particolari sussulti fino a quando i padroni di casa hanno trovato i tre gol che hanno deciso l’esito dell’incontro.

"> Fiorentina in difficoltà dopo la sconfitta contro Crystal Palace. Il 9 aprile 2026, la ACF Fiorentina ha subito una pesante sconfitta per 3-0 contro il Crystal Palace nel primo turno dei quarti di finale della UEFA Conference League 202526, giocato a Selhurst Park, Londra. David De Gea, portiere della Fiorentina, ha vissuto una serata complicata mentre la sua squadra cercava di avanzare verso le semifinali della competizione europea. Con l’obiettivo di raggiungere il quarto semaforo consecutivo in questa competizione, i Viola hanno incontrato numerosi ostacoli, inclusi problemi di forma in Serie A, dove la lotta per non retrocedere si fa sempre più serrata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Crystal Palace travolge la Fiorentina 3-0: prestazione deludente per i viola a Selhurst Park. Sconfitta pesante a Selhurst Park: il Crystal Palace batte la Fiorentina 3-0, qualificazione in salitaLONDRA – La trasferta britannica si rivela un ostacolo insormontabile per la Fiorentina, che cede per 3-0 sul campo del Crystal Palace nella gara di... Crystal Palace-Fiorentina (Conference League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un clean sheet a Selhurst ParkIl quarto di finale più interessante della UEFA conference League è quello tra Crystal Palace e Fiorentina, le due squadre più accreditate al trionfo... Temi più discussi: L'Aston Villa cala il tris al Bologna. Il Crystal Palace travolge la Fiorentina; Crystal Palace - Fiorentina (3-0) Conference League 2025; Fiorentina di... Crystal, viola troppo fragili: in Inghilterra è un 3-0 pesantissimo; Conference League, il Crystal Palace travolge la Fiorentina. Crystal Palace travolge la Fiorentina 3-0: prestazione deludente per i viola a Selhurst Park.Nonostante gli sforzi, la Fiorentina non è riuscita a trovare la rete, mentre il Crystal Palace continuava a mettere pressione. La rete del 3-0 è arrivata al 90’ con un colpo di testa di Ismaila Sarr. napolipiu.com Crystal Palace-Fiorentina 3-0: Vanoli ammette Un gol avrebbe cambiato tuttoSerata da incubo per la ACF Fiorentina, travolta con un netto 3-0 dal Crystal Palace nell’andata dei quarti di finale di UEFA Conference League. A Selhurst ... stadiosport.it La Fiorentina é così inferiore al Crystal Palace - facebook.com facebook Crystal Palace- #Fiorentina e non solo: quando le parole lasciano più dubbi del campo x.com