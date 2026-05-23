Sabato si disputa la partita tra Celta Vigo e Siviglia, valida per la trentottesima giornata della Liga. La gara si svolge in un momento in cui solo una delle due squadre ha ancora motivazioni legate alla classifica, mentre l'altra non ha più obiettivi da raggiungere. La sfida si gioca in un contesto di fine stagione, con entrambe le squadre che cercano di chiudere al meglio il campionato.

Celta Vigo-Siviglia è una gara della trentottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Contro un Siviglia che ha raggiunto, anche se in maniera tutt’altro che semplice, la salvezza, il Celta Vigo si gioca la possibilità di prendersi la qualificazione alla prossima Europa League. I padroni di casa hanno tutti i favori del pronostico. Basta un pareggio, ma non verrà rischiato nulla. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Quella del Celta è stata una stagione dai due volti. All’inizio dell’anno sembrava complicato pensare a questo piazzamento, poi una sfilza lunghissima di risultati utili hanno ribaltato le carte in tavola. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Celta Vigo-Siviglia: solo una squadra è motivata

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