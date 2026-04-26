Pronostico Villarreal-Celta Vigo | in casa un rullo

Domenica alle 21 si affrontano Villarreal e Celta Vigo in una sfida valida per la Liga spagnola. Il Villarreal punta a consolidare il suo piazzamento in Champions League, mentre il Celta Vigo cerca punti per migliorare la posizione in classifica. La partita si preannuncia equilibrata, con il team di casa che ha ottenuto risultati positivi nelle ultime gare. Entrambe le squadre scendono in campo con obiettivi diversi, ma con la stessa volontà di vincere.

Vuole blindare in maniera definitiva il piazzamento nella prossima Champions League il Villarreal Anche se, c’è da dirlo, ormai il più è fatto. Ma arrivare terzi, davanti all’Atletico Madrid, ha un suo fascino. Non sarà comunque una partita semplice contro il Celta Vigo quella dei gialli: sì, perché gli ospiti sognano un posto europeo. Ma in casa, il Villarreal, ha dimostrato di avere qualcosa in più di tutte le altre. Solamente il Barcellona infatti ha fatto meglio tra le mura amiche della truppa di Marcelino. I catalani, infatti, davanti al proprio pubblico, non hanno mai perso, il Villarreal invece, almeno per quanto riguarda il campionato, solamente in un’occasione non ha fatto punti, contro il Real Madrid.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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