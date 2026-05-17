Nella trentasettesima giornata della Liga, Athletic Bilbao e Celta Vigo si affronteranno domenica in una partita che si preannuncia importante per entrambe le squadre. L'ultimo turno ha visto l'Atletic Bilbao perdere due volte di seguito, subendo sconfitte particolarmente pesanti. La partita sarà trasmessa in diretta e le formazioni ufficiali sono state rese note poco prima del calcio d'inizio. Entrambe le squadre cercano punti per migliorare la loro posizione in classifica.

Athletic Bilbao-Celta Vigo è una gara della trentasettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Due sconfitte pesantissime per l’Athetic Bilbao. Due sconfitte che di fatto hanno chiuso ogni possibilità di rientrare in Europa. Servirebbe vincerle entrambe e sperare che il Getafe e il Celta Vigo, appunto, le perdano tutte. E non ci pare in generale una situazione fattibile. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Alla fine dell’anno i baschi si mangeranno le mani per aver sprecato molte possibilità. E non era semplice fare peggio, soprattutto se guardiamo agli uomini che Valverde – al passo d’addio – ha a disposizione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Athletic Bilbao-Celta Vigo: una cosa sola è certa

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ATHLETIC BILBAO - CELTA VIGO : 37ème journée Liga - Match football saison 2025-2026

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