MLS, ultimo turno prima della lunga sosta per il campionato del mondo: si profila una gara spettacolare a Cincinnati, mentre Charlotte vuole fare lo sgambetto ai Revs. La Major League Soccer si prepara all’ultima curva prima della grande sosta estiva dedicata ai Mondiali del 2026. Nella notte italiana tra sabato 23 e domenica 24 maggio, va in scena un ricco turno di regular season dove i destini di entrambe le Conference si incrociano in sfide ad altissima tensione e ad alto tasso di spettacolo. Il nostro viaggio parte dal Soldier Field, dove i Chicago Fire ospitano Toronto in una sfida dalle ambizioni opposte. I padroni di casa si stanno confermando una delle realtà più solide e costanti della Eastern Conference. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici MLS 23-24 maggio: fuochi d’artificio assicurati in Ohio

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