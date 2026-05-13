Nella notte statunitense si sono disputate diverse partite di MLS, con attenzione rivolta alla sfida tra Cincinnati e Inter Miami, due squadre della Eastern Conference. In questa giornata, sono stati osservati vari incontri tra squadre di rilievo del campionato, con particolare interesse per le prestazioni di alcuni giocatori chiave. Tra i protagonisti, il giocatore di Inter Miami ha cercato di ottenere un risultato positivo in trasferta.

MLS, scorpacciata di partite nella notte statunitense: occhi puntati sulla sfida tra due colossi della Eastern Conference come Cincinnati e Inter Miami. Il turno infrasettimanale di MLS promette scintille e tanti gol, con le stelle di Miami pronte a illuminare il palcoscenico e diverse sfide cruciali per gli equilibri della Eastern e della Western Conference. Il big match di giornata mette di fronte Cincinnati e i campioni in carica dell’Inter Miami. Gli Herons hanno subito ritrovato il sorriso dopo il KO nel derby, schiantando Toronto grazie alla forma smagliante del quartetto Messi-Suarez-De Paul-Reguilon. Miami è una macchina da guerra in trasferta (imbattuta da sei gare), mentre Cincinnati, pur non perdendo da sei turni, ha mostrato crepe difensive evidenti concedendo quasi sempre almeno una rete.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici MLS 14 maggio: Messi a caccia dell’ennesimo colpaccio in trasferta

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