Nella giornata del 23 aprile, il campionato MLS si è disputato con numerose partite infrasettimanali, portando alcune conferme tra le squadre più attese. Nonostante i cambi in panchina, i campioni in carica dell’Inter Miami hanno mantenuto le proprie prestazioni. Messi si prepara a scendere in campo a Salt Lake City, con l’obiettivo di regalare momenti di spettacolo ai tifosi presenti.

MLS, il cambio in panchina non sembra aver turbato più di tanto i campioni in carica dell’Inter Miami: Messi è pronto a dare spettacolo anche a Salt Lake City. Il calcio d’oltreoceano si accende con un turno infrasettimanale di MLS che promette scintille, gol e conferme per le franchigie più in forma del momento. Il piatto forte della Week 9 è senza dubbio la sfida tra Real Salt Lake e Inter Miami. Gli Herons, adesso guidati da Angel Guillermo Hoyos dopo l’addio di Javier Mascherano, arrivano con una striscia di nove risultati utili consecutivi ed un Messi già in formato MVP con 7 reti a referto. Il dato impressionante riguarda la loro verve esterna: 12 dei 16 gol stagionali sono arrivati lontano da Fort Lauderdale, confermando una pericolosità offensiva che non teme le trasferte.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici MLS 23 aprile: tante conferme nel turno infrasettimanale

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