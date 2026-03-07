Progetto Civico Italia si radica nel salernitano Inverso | Nuovi comitati e pronti alle elezioni

Progetto Civico Italia ha radici nel salernitano e si prepara a organizzare il primo evento in Campania con la partecipazione di Alessandro Onorato. Il coordinamento provinciale di Salerno sta lavorando alla creazione di nuovi Comitati Civici Cittadini e alla loro promozione nelle città di Salerno, Battipaglia, Angri, Albanella e Pontecagnano Faiano, coinvolgendo tutto il territorio della provincia.

In vista del primo evento in Campania di Progetto Civico Italia, con Alessandro Onorato, il coordinamento provinciale di Salerno lavora alla promozione e all'apertura dei Comitati Civici Cittadini di Salerno Città, Battipaglia, Angri, Albanella, Pontecagnano Faiano e su tutto il territorio provinciale. "Inoltre - fa sapere il coordinatore provinciale Vincenzo Inverso - siamo impegnati nella valutazione e presentazione di propri candidati eo liste nei comuni al voto in primavera".