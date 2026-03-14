Progetto Civico | 14 coordinamenti 1000 comitati entro

Alla Fiera d’Oltremare di Napoli, la Sala Italia è diventata il centro di un evento che ha visto la partecipazione di più di 600 amministratori provenienti da tutta la regione. Durante l’incontro, sono stati annunciati 14 nuovi coordinamenti regionali e si è parlato dell’attivazione di circa 1000 comitati in Campania, segnando un passo importante nel progetto civico avviato in regione.

La Sala Italia della Fiera d’Oltremare a Napoli si trasforma nel cuore pulsante di un nuovo slancio, dove Alessandro Onorato e Gaetano Manfredi hanno unito oltre 600 amministratori per lanciare il quattordicesimo coordinamento regionale in Campania. La data è il 14 marzo 2026, una giornata che segna l’inizio di una fase decisiva per Progetto Civico Italia, con l’obiettivo ambizioso di raggiungere mille comitati locali entro maggio prossimo. L’atmosfera nella sala è densa di aspettative concrete: non si tratta di semplici riunioni burocratiche, ma di un movimento che vuole raccogliere le energie sparse del centro-sinistra fuori dai partiti tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Progetto Civico: 14 coordinamenti, 1000 comitati entro Articoli correlati Progetto Civico Italia si radica nel salernitano, Inverso: "Nuovi comitati e pronti alle elezioni"In vista del primo evento in Campania di Progetto Civico Italia, con Alessandro Onorato, il coordinamento provinciale di Salerno lavora alla... Como, un fronte civico chiede più ascolto: lettera aperta di associazioni e comitati al ComuneUn appello corale, sottoscritto da decine di realtà cittadine, chiede all’amministrazione comunale di Como un cambio di passo nel rapporto con la... Una raccolta di contenuti su Progetto Civico Temi più discussi: Centrosinistra, il Progetto Civico di Onorato prende forma: A Roma i primi 50 comitati locali; Progetto civico Italia, Onorato presenta i primi 50 comitati locali di Roma: Diventeranno 327; Progetto Civico Italia: dal Lazio alla Campania, la sfida del centrosinistra; Onorato lancia la sfida per Roma 2027: Un comitato in ogni quartiere. Saremo la nuova forza popolare e riformista. Progetto civico Italia, Onorato a Napoli con Manfredi e Sala: In Campania 14esimo coordinamento(Adnkronos) - Progetto Civico Italia cresce con un entusiasmo contagioso. Oggi in Campania abbiamo presentato il 14º coordinamento regionale, con Carlo Puca ... vicenzareport.it Arriva in Umbria Progetto civico Italia, la rete degli amministratori localiArriva in Umbria Progetto civico Italia, la rete degli amministratori locali promossa dall’assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Alessandro Onorato. Ieri pomeriggio, al centro cong ... umbria24.it Benvenuti in squadra Costanza Melchiori, Claudio Borghello, Maurizio Scassola e Fabrizio Coniglio! Persone innamorate della nostra città che si mettono in gioco per il nostro progetto civico. #SimoneVenturiniSindaco #AvantiInsieme x.com Benvenuti in squadra Costanza Melchiori, Claudio Borghello, Maurizio Scassola e Fabrizio Coniglio! Persone innamorate della nostra città che si mettono in gioco per il nostro progetto civico. #SimoneVenturiniSindaco #AvantiInsieme - facebook.com facebook