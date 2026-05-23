Professione docente in crisi soprattutto nell’ambito STEM | tra stipendi bassi inflazione e ricambio generazionale

In molte scuole, gli insegnanti di materie STEM sono costretti a lavorare con stipendi che non coprono adeguatamente il costo della vita, aggravati dall’inflazione crescente. La difficoltà nel trovare nuovi insegnanti qualificati si riflette in un alto ricambio generazionale, con molti docenti in pensione senza sostituti. Il Rapporto annuale 2026 sottolinea l'importanza del capitale umano per la crescita economica e la competitività del Paese.

Nel Rapporto annuale 2026 l’Istat insiste più volte sul ruolo del capitale umano per la crescita economica, la produttività e la capacità competitiva del Paese. Ma dentro questa cornice emerge anche una contraddizione: mentre istruzione e competenze vengono indicate come decisive per affrontare transizione digitale, innovazione e trasformazioni del lavoro, la professione docente continua a perdere attrattività economica e sociale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Are Teachers Supported The Truth About Bad Teachers

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