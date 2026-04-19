A Montecatini Terme, il sistema trasfusionale si trova di fronte a una questione di sostenibilità legata all’età dei donatori. Più della metà di chi si dona ha oltre 46 anni, con il 68% tra i 36 e i 65 anni. Questa distribuzione demografica solleva preoccupazioni sulla capacità di mantenere adeguate scorte di sangue nel tempo.

MONTECATINI TERME – Oltre cinque donatori su dieci hanno più di 46 anni ed il 68% del totale ha un’età compresa tra i 36 e i 65 anni. Gli under 25, invece, si fermano al 10%. Nel complesso il sistema trasfusionale di Avis Toscana tiene sia per le donazioni di sangue che per quelle di plasma (in crescita), ma necessita di rinnovarsi anagraficamente. Sono i dati diffusi oggi dall’Avis Toscana, nel corso della sua 55esima assemblea regionale, tenutasi all’ Hotel Tuscany Inn di Montecatini Terme. Una due giorni (18-19 aprile) per tracciare un bilancio sull’andamento del 2025 insieme ai massimi esperti del settore e con la presenza, domani, del presidente nazionale Oscar Bianchi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Donazione sangue, serve un ricambio generazionale o il sistema trasfusionale va in crisi

Notizie correlate

Dipendenti privati, il ricambio generazionale è ancora lontanoLa provincia pistoiese non sembra essere un territorio adatto per lavoratori dipendenti under 40 nel settore privato.

Pacchetto giovani Psr: opportunità per il ricambio generazionale in agricolturaÈ Coldiretti Piacenza a illustrare le opportunità offerte dal cosiddetto “Pacchetto giovani” del Programma di sviluppo rurale della Regione...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: La divisa come simbolo di generosità: forze dell'ordine in prima linea per donare sangue; Avis, sono in calo le donazioni: Serve un ricambio generazionale. Cercheremo di essere più presenti; Donatori di sangue, una 'popolazione' sempre più anziana ma le giovani donne trainano gli under; ? Boom di donatori di sangue negli USA: i motivi di una scelta.

Donazione sangue, serve un ricambio generazionale o il sistema trasfusionale va in crisiMONTECATINI TERME - Oltre cinque donatori su dieci hanno più di 46 anni ed il 68% del totale ha un’età compresa tra i 36 e i 65 anni. Gli under 25, invece, si fermano al 10%. Nel complesso il sistema ... msn.com

Le donazioni di sangue non si fermano, serve però un test preventivoL’Avis rassicura sulle donazioni di sangue: per chi vive e dona in provincia di Pavia non ci sono restrizioni, solo un’analisi molecolare sul sangue raccolto per scongiurare l’eventuale positività al ... laprovinciapavese.gelocal.it

FAQ DONAZIONE SANGUE – FACCIAMO CHIAREZZA! Donare sangue è un gesto semplice, ma spesso ci sono dubbi che frenano tante persone. Posso donare se soffro di allergie Posso donare se sto assumendo antibiotici E se prendo anticoag facebook