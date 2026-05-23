Prof aggrediti da una baby gang il ministro Crosetto non fa sconti | Nessuna comprensione le conseguenze siano dure
Un video mostra due insegnanti circondati e aggrediti da un gruppo di giovani vicino a un parco cittadino. Il ministro della Difesa ha commentato su X, affermando che non ci sarà comprensione e che le conseguenze devono essere severe. La scena si svolge in un'area pubblica, con i docenti visibilmente sotto shock mentre vengono affrontati dai giovani. Nessuna ulteriore informazione sui responsabili o sulle eventuali denunce.
Dopo la pubblicazione online del video dei due docenti accerchiati e aggrediti da una baby gang nei pressi del parco Falcone e Borsellino a Parma, arrivano le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto, scritte su X. "Non c'è giustificazione, non ci deve essere comprensione, non si può che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Sullo stesso argomento
Prof aggrediti da una baby gang, il ministro Crosetto non fa sconti: "Le conseguenze siano dure"Dopo la pubblicazione online del video dei due docenti accerchiati e aggrediti da una baby gang nei pressi del parco Falcone e Borsellino a Parma,...
Parma: due docenti aggrediti da baby gang, Crosetto: "Conseguenze siano dure"È stato pubblicato online il video dei due professori accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del parco Falcone e...
A Parma due professori sono stati minacciati e aggrediti fuori da scuola da una baby gang di maranza. Immediato l’intervento del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per assicurarsi che vengano presi provvedimenti disciplinari severi. Chi a x.com
Chi non vuole studiare vada a lavorare nei campi. Due professori sono stati aggrediti da un gruppo di ragazzi in un parco mentre cercavano di calmare una situazione degenerata davanti ad alcuni studenti. facebook
Parma, due prof aggrediti da una baby gang, il sindacato: Quei ragazzi vadano a lavorare nei campiDue insegnanti sono stati aggrediti in un parco pubblico di Parma da un gruppo di studenti. Il sindacato Gilda: I soggetti che non desiderano proseguire gli studi non devono essere sottratti ai duri ... fanpage.it
Parma, docenti aggrediti e picchiati da studenti: E non chiamare il 113L'aggressione è stata documentata da un video registrato da un altro studente e rilanciato sui social dalla deputata Gaetana Russo ... adnkronos.com