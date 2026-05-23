Prof aggrediti da una baby gang il ministro Crosetto non fa sconti | Nessuna comprensione le conseguenze siano dure

Un video mostra due insegnanti circondati e aggrediti da un gruppo di giovani vicino a un parco cittadino. Il ministro della Difesa ha commentato su X, affermando che non ci sarà comprensione e che le conseguenze devono essere severe. La scena si svolge in un'area pubblica, con i docenti visibilmente sotto shock mentre vengono affrontati dai giovani. Nessuna ulteriore informazione sui responsabili o sulle eventuali denunce.

Dopo la pubblicazione online del video dei due docenti accerchiati e aggrediti da una baby gang nei pressi del parco Falcone e Borsellino a Parma, arrivano le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto, scritte su X. "Non c'è giustificazione, non ci deve essere comprensione, non si può che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Prof aggrediti da una baby gang, il ministro Crosetto non fa sconti: "Le conseguenze siano dure"Dopo la pubblicazione online del video dei due docenti accerchiati e aggrediti da una baby gang nei pressi del parco Falcone e Borsellino a Parma,...

Parma: due docenti aggrediti da baby gang, Crosetto: "Conseguenze siano dure"È stato pubblicato online il video dei due professori accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del parco Falcone e...

A Parma due professori sono stati minacciati e aggrediti fuori da scuola da una baby gang di maranza. Immediato l’intervento del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per assicurarsi che vengano presi provvedimenti disciplinari severi. Chi a x.com

Parma, due prof aggrediti da una baby gang, il sindacato: Quei ragazzi vadano a lavorare nei campiDue insegnanti sono stati aggrediti in un parco pubblico di Parma da un gruppo di studenti. Il sindacato Gilda: I soggetti che non desiderano proseguire gli studi non devono essere sottratti ai duri ... fanpage.it

Parma, docenti aggrediti e picchiati da studenti: E non chiamare il 113L'aggressione è stata documentata da un video registrato da un altro studente e rilanciato sui social dalla deputata Gaetana Russo ... adnkronos.com