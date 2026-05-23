Parma | due docenti aggrediti da baby gang Crosetto | Conseguenze siano dure

Da tgcom24.mediaset.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due insegnanti sono stati aggrediti da un gruppo di giovani vicino al parco Falcone e Borsellino a Parma. Un video condiviso online mostra gli insegnanti accerchiati e poi presi di mira dai giovani. Il ministro della Difesa ha dichiarato che le conseguenze per gli aggressori devono essere dure. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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È stato pubblicato online il video dei due professori accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del parco Falcone e Borsellino a Parma. Come si vede nelle immagini, il gruppo si avvicina e minaccia uno dei due docenti, lui indietreggia e un ragazzo lo attacca cercando di prenderlo a pugni, il tutto tra le risate e derisioni da parte degli altri membri della baby gang. Un secondo professore, assistendo alla scena, interviene per aiutare il collega, finendo anche lui coinvolto nel parapiglia. I due adulti cercano di placare gli animi, minacciando l'intervento delle forze dell'ordine. Crosetto: "Non ci deve essere comprensione" "Non c'è giustificazione, non ci deve essere comprensione, non si può che essere duri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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