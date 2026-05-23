Prof aggrediti da una baby gang il ministro Crosetto non fa sconti | Le conseguenze siano dure
Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha commentato su X l'aggressione di due insegnanti da parte di una baby gang nei pressi del parco Falcone e Borsellino a Parma. Dopo la diffusione del video, Crosetto ha affermato che le conseguenze per i responsabili devono essere dure. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e richiama l’attenzione sulla sicurezza nelle aree pubbliche frequentate da studenti e cittadini.
Dopo la pubblicazione online del video dei due docenti accerchiati e aggrediti da una baby gang nei pressi del parco Falcone e Borsellino a Parma, arrivano le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto, scritte su X. "Non c'è giustificazione, non ci deve essere comprensione, non si può che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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