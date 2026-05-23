Ci comportiamo come servi di Trump Romano Prodi a gamba tesa La frecciata per Conte e Schlein | Perché evito di dar loro consigli

«Ci comportiamo come servi di fronte a Trump e non sappiamo come comportarci davanti ai cinesi». È dal Festival dell’economia di Trento che Romano Prodi lancia un avvertimento al governo italiano e all’Unione europea affinché non si schiaccino sulla linea della Casa Bianca. L’Europa, avverte l’ex premier e presidente della Commissione europea, «dovrebbe avere capacità unitaria di intervento». Se c’è una cosa che l’ultimo anno e mezzo di presidenza Trump ci ha insegnato è che «i potenti fanno quello che vogliono, i deboli soffrono». «Il governo Meloni ora è più debole». Intervistato da Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, Prodi è intervenuto anche sulle difficoltà del governo Meloni dopo la sconfitta al referendum: «Non prevarrà la volontà di anticipare il voto. 🔗 Leggi su Open.online

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