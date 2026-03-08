Trump critica Starmer | Non ci servi guerra già vinta Poi l' elogio a Meloni | Un' ottima leader

Donald Trump ha criticato Starmer dicendo che non è più utile e che la guerra è già vinta. Ha anche elogiato la leader italiana, definendola un’ottima leader. La decisione dell’Italia di inviare assetti navali per proteggere Cipro, dopo gli attacchi di missili e droni iraniani, è stata accolta positivamente dal presidente americano.

Il leader di Washington ha accolto con favore la decisione del nostro Paese di inviare una nave militare per assistere nella difesa di Cipro: "Amo l'Italia" La decisione dell'Italia di inviare assetti navali per la difesa di Cipro, dopo che l'isola è stata bersagliata da missili e droni dei pasdaran iraniani, è stata vista di buon occhio dal presidente americano Donald Trump. In una telefonata al Corriere della Sera, il leader di Washington ha espresso un forte apprezzamento per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Amo l’Italia, penso che sia una grande leader", ha affermato. Riguardo alle mosse del nostro Paese e al fatto che potrebbe aiutare nella guerra, il presidente ha affermato che la premier "cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

«Non abbiamo bisogno di persone che si uniscano a una guerra che abbiamo già vinto»L'ha detto Donald Trump riferendosi al primo ministro britannico Keir Starmer, che è stato un po' indeciso sul ruolo del Regno Unito nella guerra ... ilpost.it

Donald Trump critica di nuovo Volodymyr Zelensky. "Il conflitto in Ucraina va avanti da più di quattro anni, dall'avvio dell'invasione russa su vasta scala. I negoziati continuano", dice il tycoon a Politico. E il presidente ucraino "deve darsi da fare e concludere x.com

Il paradosso dell'amministrazione Trump che critica l'IA 'woke' di Anthropic mentre la usa per operazioni militari a Teheran - facebook.com facebook