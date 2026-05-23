Prodi ha avvertito che l’Europa rischia di diventare subalterna a Trump e alla Cina. Ha sottolineato la necessità di trovare strategie per evitare questa dipendenza. Inoltre, ha evidenziato come il riarmo tedesco possa mettere in crisi l’asse tra Parigi e Berlino, creando tensioni tra i due paesi. La discussione si concentra sulle sfide europee nel mantenere autonomia nelle relazioni internazionali e sulla possibile crisi di un’alleanza storica.

? Domande chiave Come può l'Europa evitare la subordinazione a Washington e Pechino?. Perché il riarmo tedesco mette in crisi l'asse franco-tedesco?. Quale ruolo può assumere l'Italia per garantire la coesione europea?. Come influenzerà la polarizzazione politica la futura diplomazia globale?.? In Breve Rapporto asimmetrico Cina-Russia con Mosca subordinata alla potenza asiatica.. Riarmo tedesco mette in discussione l'asse militare franco-tedesco.. Modello riformista post-Thatcher fallisce nel frenare le disparità economiche.. Prodi cita Vannacci e rifiuta commenti su Schlein o Conte.. Durante il Festival dell’economia di Trento, l’ex premier Romano Prodi ha tracciato un quadro inquietante sulla posizione dell’Europa rispetto ai grandi blocchi globali, criticando la mancanza di una strategia unitaria davanti a Washington e Pechino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prodi: l’Europa rischia di essere subalterna a Trump e alla Cina

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