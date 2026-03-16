La trappola di Trump all’Europa e alla Cina

Il presidente degli Stati Uniti ha chiesto a vari paesi di collaborare per scortare le navi nello stretto di Hormuz. La richiesta coinvolge paesi europei e cinesi, che sono stati invitati a partecipare a questa operazione. La decisione è stata comunicata pubblicamente, senza che siano state fornite informazioni sui dettagli dell’accordo o sui motivi di questa richiesta.

Come ormai sappiamo fin troppo bene, Donald Trump conduce la sua azione diplomatica sui social media. La sua portavoce lo ha confermato sottolineando che i tweet del presidente indicano la rotta. Di conseguenza dobbiamo prendere assolutamente sul serio il post con cui Trump, il 14 marzo, ha fatto appello a diversi paesi (tra cui Francia, Regno Unito e Cina) affinché inviino le loro navi da guerra per mettere in sicurezza lo stretto di Hormuz. Il blocco del canale, da cui solitamente transita un quarto del petrolio mondiale (oltre a molti altri prodotti), ha creato una situazione di crisi su scala mondiale che minaccia di aggravarsi. L’invito di Trump, in questo contesto, ha due implicazioni: la prima è di ordine politico, la seconda militare. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La trappola di Trump all’Europa e alla Cina Articoli correlati Leggi anche: Libri: “L’Europa fra Trump e la Cina”, presentazione con Ascani Trump semina confusione, i nuovi dazi penalizzano l’Europa e premiano la Cina"Lame duck" dicono gli americani per definire la condizione del presidente quando, alle elezioni di metà mandato, perde la maggioranza al Congresso. Il GIGANTESCO PASSO INDIETRO di TRUMP: RIAPRE la STRADA alla CINA Altri aggiornamenti su La trappola di Trump all'Europa e alla... Temi più discussi: Poi a Trump verrà un dubbio: di essere caduto nella trappola di Netanyahu (di M. Valensise); Iran, trappola per Trump: Stretto di Hormuz minato, il blitz gela gli Usa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 marzo: la rassegna stampa; La trappola strategica dell'Iran alle monarchie del Golfo. Poi a Trump verrà un dubbio: di essere caduto nella trappola di NetanyahuPer il presidente americano il tempo scorre veloce: deve vincere alla svelta. Per quello israeliano più lentamente: la guerra all’Iran ha ricompattato il ... huffingtonpost.it Le prime pagine di domenica 15 marzo 2026Trump e la 'trappola' di Hormuz, gli altri sviluppi della guerra in Iran e il referendum sulla giustizia sulle prime pagine dei giornali italiani di oggi ... dire.it La guerra in Medioriente, Trump: «Parliamo con l’Iran ma non sono pronti a un accordo» - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI #Mondo - facebook.com facebook L’Europa non asseconda Trump e lui lancia un monito alla Nato: “Futuro molto negativo” x.com