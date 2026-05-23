Processo a Monza | la madre di Geraldine parla delle violenze subite

Durante il processo a Monza, la madre di Geraldine ha raccontato delle violenze subite dalla figlia. È stato chiesto come l’aggressore sia riuscito a rintracciare la suo indirizzo in Brianza. Inoltre, è stato mostrato un video inviato dall’imputato alla famiglia in Perù, che ritraeva la vittima. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle modalità di localizzazione o sul contenuto del filmato.

?? Punti chiave Come ha fatto l'aggressore a rintracciare la vittima in Brianza? Cosa mostrava il video inviato dall'imputato alla famiglia in Perù? Perché il figlio diciottenne deve testimoniare dietro un paravento? Quale messaggio inquietante ha inviato l'uomo dopo l'omicidio??? In Breve Figlio diciottenne testimonia a Monza dietro un paravento per evitare l'imputato. Fratello quindicenne deporrà tramite dichiarazioni già fornite agli inquirenti. Madre Juana riferisce v . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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