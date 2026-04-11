Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha condiviso pubblicamente di aver subito violenze domestiche, raccontando di aver ricevuto mani addosso. Ha invitato le donne a denunciare subito ogni forma di violenza, sottolineando l’importanza di non rimanere in silenzio. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione sui casi di violenza all’interno delle mura domestiche e sull’importanza di rivolgersi alle forze dell’ordine.

Le violenze domestiche non sono più un tabù, e lo dimostra lo sfogo di Francesca Manzini al GF Vip. In un momento intenso, in cui la produzione ha scelto di farle incontrare la madre Gabriella, la conduttrice e ora concorrente del reality ha ripercorso i momenti più difficili all’interno della casa in cui, in diverse occasioni, ha liberato i suoi demoni e ha raccontato agli altri concorrenti le violenze subite e di cui ancora oggi porta ancora i segni. “Ho scelto di stare sola da un anno, non mi fido più”. Lo sfogo di Francesca Manzini Non nasconde il suo dolore Francesca Manzini, tra gli ospiti della casa del Grande Fratello Vip che oggi trova il coraggio di raccontare quelle violenze domestiche subite in un periodo non meglio precisato della sua vita. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Francesca Manzini e il racconto al GF Vip delle violenze domestiche subite: "Mani addosso, denunciate subito"

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