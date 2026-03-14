A Parma si tiene un processo che coinvolge una giovane donna di 23 anni, accusata di aver ucciso i propri due neonati e di aver nascosto le salme nel giardino di casa. Durante l'udienza, la madre ha dichiarato di non aver commesso l'omicidio e ha negato ogni responsabilità. La vicenda ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e si sta svolgendo di fronte a una corte di tribunale.

Il processo che si svolge a Parma vede al centro una giovane donna di 23 anni, accusata di aver dato la morte ai propri due neonati e nascosto le salme nel giardino della sua abitazione. La vicenda ha scosso l’opinione pubblica, ma dietro le accuse formali si nascondono dinamiche complesse legate alla salute mentale e alle scelte compiute in momenti di crisi estrema. L’imputata ha preso la parola davanti alla Corte d’Assise per chiarire la propria posizione, rifiutando l’etichetta di assassina e spiegando come le sue azioni siano state dettate da uno stato emotivo particolare piuttosto che da un’intenzione malvagia premeditata. Il caso non riguarda solo il fatto criminoso in sé, ma apre un dibattito più ampio sulla gestione delle gravidanze indesiderate e sul supporto psicologico necessario nelle fasi post-partum. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Processo a Parma: la madre parla, nega l’assassinio

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