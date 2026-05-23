Probabili formazioni Torino Juve | no Yildiz nì Thuram possibile nuovo avvicendamento tra i pali
Per la sfida tra Torino e Juventus, Yildiz non sarà presente in campo, mentre Thuram potrebbe essere impiegato o meno. Si valuta inoltre un possibile cambio tra i portieri, con un nuovo avvicendamento. Non sono stati confermati altri dettagli sulle scelte di formazione.
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Juventus Lazio probabili formazioni in dubbio Yildiz e Conceicao
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