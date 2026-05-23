Probabili formazioni Torino Juve | no Yildiz nì Thuram possibile nuovo avvicendamento tra i pali

Da juventusnews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per la sfida tra Torino e Juventus, Yildiz non sarà presente in campo, mentre Thuram potrebbe essere impiegato o meno. Si valuta inoltre un possibile cambio tra i portieri, con un nuovo avvicendamento. Non sono stati confermati altri dettagli sulle scelte di formazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Kolo Muani dice sì alla Juventus: affare da 30 milioni. Con lui anche Gonzalo Garcia se Vlahovic non rinnova Calciomercato Juve: le 5 richieste di Spalletti ad Elkann per una squadra da scudetto. C’è anche Lobotka Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa. Ecco di chi si tratta Juventus Next Gen, prima volta con l’U23 per 10 ragazzi della Primavera: da Montero a Elimoghale, ecco chi ha giocato il Trofeo dell’Armonia Sportiva Brambilla orgoglioso: «Stagione ottima, mai perso di vista il nostro obiettivo primario. Annata super per Puckza, Licina va aspettato» Juventus Women, Braghin verso l’addio: il club sarebbe pronto a liberarlo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

probabili formazioni torino juve no yildiz n236 thuram possibile nuovo avvicendamento tra i pali
© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Torino Juve: no Yildiz, nì Thuram, possibile nuovo avvicendamento tra i pali
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Juventus Lazio probabili formazioni in dubbio Yildiz e Conceicao

Video Juventus Lazio probabili formazioni in dubbio Yildiz e Conceicao

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Torino-Inter, le probabili formazioni: Chivu con Pio Esposito e Thuram

Atalanta-Juve, le probabili formazioni: Pasalic dal 1', Conceiçao e Yildiz davanti?Nell'Atalanta si rivedono De Ketelaere e Raspadori davanti, con Scamacca in panchina pronto a subentrare.

Torino-Juventus, le probabili formazioni della partita di serie AIl derby della Mole chiude il campionato di Torino e Juventus. Granata salvi e senza ambizioni di classifica, bianconeri a caccia del successo per sperare nella qualificazione alla prossima Champions ... sport.sky.it

torino juve probabili formazioni torino juveTorino-Juventus, le probabili formazioni: Boga per Yildiz, Di Gregorio (per ora) è confermatoLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Torino-Juventus (Domenica 24 maggio, ore 20.45, arbitra Zufferli, diretta tv su DAZN e Sky): ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web