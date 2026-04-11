Atalanta-Juve le probabili formazioni | Pasalic dal 1' Conceiçao e Yildiz davanti?

Per la partita tra Atalanta e Juventus, si stanno delineando le probabili formazioni. Nell'Atalanta, il centrocampista Pasalic dovrebbe partire titolare, mentre davanti potrebbe esserci il duo formato da Conceiçao e Yildiz. Raspadori, invece, si trova in panchina, pronto a entrare a gara in corso, mentre Scamacca non figura tra i titolari. La formazione bergamasca si presenta con alcuni cambi rispetto alle ultime uscite.