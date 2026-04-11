Atalanta-Juve le probabili formazioni | Pasalic dal 1' Conceiçao e Yildiz davanti?
Per la partita tra Atalanta e Juventus, si stanno delineando le probabili formazioni. Nell'Atalanta, il centrocampista Pasalic dovrebbe partire titolare, mentre davanti potrebbe esserci il duo formato da Conceiçao e Yildiz. Raspadori, invece, si trova in panchina, pronto a entrare a gara in corso, mentre Scamacca non figura tra i titolari. La formazione bergamasca si presenta con alcuni cambi rispetto alle ultime uscite.
Nell'Atalanta si rivedono De Ketelaere e Raspadori davanti, con Scamacca in panchina pronto a subentrare. La Juventus di Spalletti dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1 con Conceiçao e Yildiz alle spalle di David sulla trequarti. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Spazio a Raspadori, Yildiz in panchina? Atalanta-Juve, le probabili formazioniRiflettori puntati sui quarti di finale di Coppa Italia: questa sera l’Atalanta ospita la Juventus al Gewiss Stadium in una sfida secca che mette in...
Leggi anche: Probabili formazioni Juve Lazio, tutti i dubbi di Spalletti. Le ultime novità su Yildiz e Conceicao per il match di domenica
Temi più discussi: Atalanta-Juventus: probabili formazioni e statistiche; Atalanta-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Probabili formazioni Atalanta-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Scamacca, De Ketelaere, Raspadori, Di Gregorio, Yildiz, David e Boga; Probabile Formazione - 32° Giornata | La Gazzetta dello Sport.
Atalanta-Juventus, le probabili formazioni del match di Serie AL'Atalanta sfida la Juventus sabato 10 aprile alle 20.45 in un match importante per la corsa Champions. Palladino con Pasalic alle spalle di De Ketelaere e Raspadori. Spalletti dovrà fare a meno dello ... sport.sky.it
Atalanta-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla in tvEcco le probabili formazioni e le indicazioni su dove seguire Atalanta-Juventus, partita valida per il campionato di Serie A 2025/2026 ... calcioatalanta.it
Stasera alle ore 20.45 TUTTI INSIEME A TIFARE! SARA' BATTAGLIA AtalantaJuventus #Juve #finoallafineforzajuventus #forzajuventusoltrelafine - facebook.com facebook
#Gasperini: "Contro la #Juve tiferò #Atalanta. Con #Ranieri ci vedremo la prossima settimana" x.com