Torino-Inter le probabili formazioni | Chivu con Pio Esposito e Thuram
Domani si gioca a Torino una partita tra la squadra locale e l’Inter. L’Inter schiera Chivu in difesa, affiancato da Pio Esposito e Thuram. Il Torino recupera Ismajli in difesa e presenta anche Bisseck, con cui si prepara alla sfida. La partita rappresenta un’occasione importante per l’Inter di avvicinarsi alla conquista del campionato.
Gara cruciale per avvicinare ulteriormente l'Inter allo Scudetto. Il Torino ritrova Ismajli in difesa, Chivu Bisseck. In attacco nerazzurri con Thuram e Pio Esposito.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie correlate
Leggi anche: Probabili formazioni Inter Juve, Thuram in vantaggio su Pio Esposito? I dubbi di Chivu
Probabili formazioni Inter-Juve: Thuram favorito su Pio Esposito, i dubbi di ChivuIl Derby d’Italia sta consolidando l’attenzione degli appassionati: sabato sera, a San Siro, l’Inter guidata da Cristian Chivu affronterà la Juventus...
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Serie A, oggi Torino-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Torino-Inter: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Torino-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Pio Esposito, Bastoni, Dumfries, Bisseck, Adams, Zapata e Kulenovic; Le probabili formazioni di Torino–Inter.
Probabili formazioni Torino-Inter: ok Simeone, cosa filtra su Bastoni e DumfriesProbabili formazioni Torino Inter - Battuto il Como e agguantata la finale di Coppa Italia, l'Inter ripartirà dalla sfida contro ... fantamaster.it
Le probabili formazioni di Torino-Inter (Serie A)Le possibili scelte di Chivu e D'Aversa per la sfida in programma all'Olimpico Grande Torino. msn.com
It’s ! @SerieA_EN: Torino- #Inter Stadio Olimpico Grande Torino, Torino 18:00 CET / 12:00 EST x.com
Come finirà Torino-Inter: il vostro risultato esatto e marcatori - facebook.com facebook