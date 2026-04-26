Torino-Inter le probabili formazioni | Chivu con Pio Esposito e Thuram

Domani si gioca a Torino una partita tra la squadra locale e l’Inter. L’Inter schiera Chivu in difesa, affiancato da Pio Esposito e Thuram. Il Torino recupera Ismajli in difesa e presenta anche Bisseck, con cui si prepara alla sfida. La partita rappresenta un’occasione importante per l’Inter di avvicinarsi alla conquista del campionato.