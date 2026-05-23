Principio d' incendio paura in una casa di riposo | scatta il protocollo d' emergenza struttura evacuata

Notizia in breve

Sabato mattina, a Miramare, un guasto elettrico ha provocato l'attivazione dell'allarme in una casa di riposo in via Martinelli. Le fiamme sono divampate, causando il principio d'incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evacuato la struttura. Nessuna persona è rimasta ferita. La situazione è stata sotto controllo e l’incendio è stato spento rapidamente.